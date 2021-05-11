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Kütahyalı çiftçilere kuru fasulye tohumu

Kütahya’da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 25 çiftçi kaynaklı kuru fasulye tohumu dağıtıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 11.05.2021, 12:19
Kütahyalı çiftçilere kuru fasulye tohumu

Kütahya’da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 25 çiftçi kaynaklı kuru fasulye tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya Tarım İl Müdürü Orhan Özçalık,” 81 ilimizde geçerli olan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 25 çiftçi kaynaklı kuru fasulye tohumları, 90 dekar alana ekilmek üzere İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim Şubesi Personellerimiz tarafından Merkez Eskiyüreğil köyümüzde çiftçilerimize teslim edilmiştir. "Üretmek Sizden Destek Bizden”” dedi.
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