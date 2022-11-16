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Kütahyalı akademisyene birincilik ödülü
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı (AD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Küçük, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56. Ulusal Kongresinde “Birincilik Ödülü”ne layık görüldü.
KÜTAHYA 16.11.2022, 10:17
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı (AD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Küçük, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56. Ulusal Kongresinde “Birincilik Ödülü”ne layık görüldü.
Prof. Dr. Küçük’ün "Ratlarda Zenginleştirilmiş Hidrojen Salin Solüsyonunun İskelet Kası İskemi Reperfüzyonunda Uzak Organ (Akciğer) Hasarı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi” isimli çalışması, 550 bildiri arasından, en yüksek puanı alan ilk 10 çalışma arasına girerek, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56. Ulusal Kongresinde yarışmaya kabul edilerek, Deneysel Çalışma Sözlü Sunu Yarışması’nda "Birincilik Ödülüne" layık görüldü.