Kütahyalı Adem Ata 34 yaşında kalbine yenildi

Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’nın programına katılan ve sempatik sözleriyle dikkat çeken 34 yaşındaki Adem Ata, Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde oturan ve yörede ”Le valla bakbi” sözleriyle tanınan 34 yaşındaki Adem Ata, Müge Anlı’da evlilik vaadiyle binlerce lira dolandıran sahte gelinlere aracı olan kişilerin bulunması için yapılan programa katılmıştı. Programdaki sempatik sözleriyle kısa sürede tüm Türkiye’nin sevgilisi haline gelen Adem Ata, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ata, Bezirgan köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.