Kütahyalı 11 yaşındaki çocuk depremzedelere kumbarasını bağışladı

Kütahya’da adının açıklanmasını istemeyen 11 yaşındaki çocuk harçlıklarıyla biriktirdiği para dolu kumbarasını mahalle muhtarı aracılığıyla Kütahya Belediyesine göndererek depremzedeler için bağışladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Kütahyalı hemşerilerimiz seferber oldu. Adeta tek yürek olarak ellerinden gelen imkanlar çerçevesinde yardıma koşan hemşerilerimiz yüreklere dokunmaya devam ediyor. Dumlupınar Mahallesi’nde oturan ve Belediyemizin başlatmış olduğu kampanyaya duyarsız kalamayan 11 yaşındaki bir kardeşimiz, harçlıklarıyla biriktirdiği para dolu kumbarasını Mahalle Muhtarı Ahmet Güngör aracılığıyla Kütahya Belediyemize ulaştırdı. Minik kardeşimizin ulaştırdığı yardım, mahalle muhtarı tarafından görevlilere teslim edildi. Vicdan ve merhamet dolu minik yüreğiyle örnek bir davranış sergileyen kardeşimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.