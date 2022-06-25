Kütahya’dan Dumlupınar’a sergisi açıldı

Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu, Kütahya Belediye binası fuaye alanında ki sergi ile açıldı.

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) tarafından organize edilen ve Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesi’nin paydaş olduğu Zaferin 100. Yılı Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu açılış töreni, Kütahya Belediye binası önünde gerçekleşti.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında bizlere bu zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Gazi Meclisimizin tüm üyelerini, kahraman ordumuzun tüm üyelerini rahmetle yad ediyorum. Tüm şehitlerimizi şükranla yad ediyor hepsine de Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı günler diliyorum. Zaferin 100. yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu’nun da kuruluş ve kurtuluşun şehri Kütahya’mızda, iki dalda 69 bin TL ödüllü yarışmaya paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kütahya Belediyesi fuaye alanında Okan Yılmaz’ın ‘Göynüm Kötahya’da Galdı’ ve Zafer Yıldız’ın ‘Yabanda Yaşam İzleri’ adlı fotoğraf sergileri protokol mensupları tarafından açılarak gezildi.

Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu açılışına Vali Yardımcısı Hasan Erkal, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, EÇFOD üyeleri ve fotoğrafçılar katıldı.