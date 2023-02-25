Kütahya’dan deprem bölgesine 11,5 ton besi ve süt yemi gönderildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yem fabrikaları ve firmalar tarafından bağışlanan 11,5 ton besi ve süt yemi Hatay’daki yetiştiricilere gönderildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yem fabrikaları ve firmalar tarafından bağışlanan toplamda 11 bin 500 kilogram besi ve süt yemi deprem bölgesinde yer alan Hatay iline gönderilmek üzere yola çıkmıştır” denildi.