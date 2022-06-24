banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor

Kütahya’dan bir ekip orman yangınına müdahale için Marmaris’e gitti

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden bir ekip, Muğla’da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Marmaris’e gitti.

KÜTAHYA 24.06.2022, 11:20
Kütahya’dan bir ekip orman yangınına müdahale için Marmaris’e gitti

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden bir ekip, Muğla’da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Marmaris’e gitti.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında görevlendirilmek üzere İtfaiye Müdürlüğümüzün görevlendirdiği itfaiye erleri ve araç yola çıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yaşanan bu felaketleri birlik ve beraberlik içinde aşacağımızı biliyoruz. Geçmiş olsun Marmaris, geçmiş olsun Türkiye” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu