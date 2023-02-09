Kütahya’dan 22. tır dualarla uğurlandı

Kütahya Belediyesi çalışanları ve gönüllülerin çalışmaları ile doldurulan tırlar teker teker deprem bölgesine gitmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 21 tır deprem bölgesine dualarla gönderilirken, yükleme işlemleri tamamlanan 22. tır da Başkanı Işık’ın katılımı ile yolcu edildi.

Vatandaşların desteği ile Kütahya Belediyesi giriş katında toplanan deprem yardım malzemeleri, düzenli bir şekilde koli haline getirilerek tırlara yükleniyor.

Basına kısa bir açıklamada bulunan Başkan Işık, “Belediyemizin başlattığı deprem bölgesi yardım kampanyası devam ediyor. Bu kampanyaya şuana kadar yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şuanda 22’inci yardım tırımızı bölgeye göndermek üzere dualarla uğurluyoruz. Diğer tırların sarım işlemleri devam diyor. 1’inci ve 2’inci gün gönderdiğimiz tırlarımız Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimize ulaştılar. Oradan da geri dönüşler geldi. O bölgedeki insanlarımızın da ne kadar mutlu olduğuna şahit olduk. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara sağlık ve sıhhat versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kampanyamız bugün akşama kadar devam edecek. Duruma göre yarın devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Gönüllülerimiz ve belediyemiz çalışanları çok emek vererek en düzenli şekilde bu kampanyaya katkı vermeye çalıştılar. Gelen her emaneti olması gereken koliye yerleştirip tırlarla bölgeye sevk konusunda büyük destek verdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Dün akşamüzeri yaklaşık 400’e yakın çalışanımız belediyemizin giriş katında sadece bu iş için görevliydi. Yine bugünde aynı şekilde gönüllülerimizin ve belediye çalışanlarımızın kampanyaya katkıları devam ediyor” dedi.