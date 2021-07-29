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Kütahya’daki orman yangına müdahale ediliyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KÜTAHYA 29.07.2021, 15:31
Kütahya’daki orman yangına müdahale ediliyor
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Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına bir helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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