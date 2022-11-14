Kütahya’daki ’Kuş Borsası’na ilgi

Kütahya Serinofil Derneği tarafından düzenlenen ’Kuş Borsası’ kıran kırana geçen pazarlıklara sahne olurken, renkli görüntüler de yaşandı.

Kütahya ve çevre illerden yüzlerce üreticinin katıldığı borsada, en çok ilgiye rengarenk kanaryalar ve muhabbet kuşları gördü. Kanaryaların fiyatları 100 TL ile bin TL arasında değişti. Satıcı ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

Düzenledikleri borsanın ilgi gördüğünü belirten Kütahya Serinofil Derneği Başkanı Sabri Dikbasan, "Bizler burada kuşlar için toplanıyoruz. Burada kuşları alıp satıyoruz. Hasbihal ediyoruz. Kuş camiasında olan arkadaşlarımızla dostlarımızla hasret giderdik. Tertiplediğimiz borsada kanaryanın yanı sora muhabbet kuşları da ilgi gördü. Faaliyetimize Kütahya ve çevre illerden yüzlerce üretici katıldı" diye konuştu.