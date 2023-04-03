Kütahya’daki cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin, (JASAT) 28 Haziran 2007 tarihinde Kütahya merkez ilçesi Kızık Köyünde G.Ç. isimli şahsın evinde ölü bulunması olayla ilgili olarak yaptıkları titiz ve detaylı çalışmalar sonucu faili meçhul cinayet aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya’nın Kızık köyünde 1928 doğumlu G.Ç. isimli şahsın 28 Haziran 2007 tarihinde evinde ölü bulunması olayı ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2022 yılı Ekim ayından itibaren dosya üzerinde yeniden başlatılan detaylı araştırmalar sonucu cinayetle ilgisi olduğu tespit edilen O.Ç.,A.Ç., T. K. ve Ö.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerden O.Ç. ve A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, T.K. ve Ö.Ç. ise haklarında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.