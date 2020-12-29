Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Kütahya karayolu İlcikören Mevkii’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazalarında Hakkı Y., Zerrin Y., Emre A., Mustafa G. ve İsmail O, yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.