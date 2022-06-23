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Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 23.06.2022, 15:47
Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarihisar Karayolu Zafertepe Kavşağı’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, freni tutmadığı iddia edilen otobüs, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobillerden biri kullanılmaz hale geldi.

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