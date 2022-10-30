Kütahya’da Zanaat Çarşısı’nın temeli atıldı

Kütahya Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarihi Ulu Cami çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde, İl Özel İdaresi tarafından Kütahya Belediyesine takasla devredilen alanda inşa edilecek 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın temeli, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık’ın da katıldığı törenle katıldı.

Projenin Kütahya’nın gelecek yüz yılını kucaklayacağını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, iş merkezi ve çarşıyı 2023 yılında hizmete sunmaya hedeflediklerini ifade etti. Işık, inşaatın tamamlanmasıyla onlarca zanaatçının burada faaliyet göstereceğini dile getirdi.

Kütahya’nın kadim kültürünün geliştiği alanın tarihsel kimliğine kavuşturulması için atılan ilk adımın hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, “İnşallah Kütahya’mıza, memleketimize, milletimize yakışır bir tasarım içinde olacak” dedi.

Bölgede yapılacak çalışmaların Kütahya Kalesi, tarihi Ulu Cami ve bölgedeki tarihsel dokunun bütünleşmesine büyük katkı sunacağını ifade eden Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın temeli, dualarla ve ’Hayırlı olsun’ temennileri ile atıldı.