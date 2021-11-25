Kütahya’da ’Zafer Meydanı’ projesi için etüt çalışmaları başladı

Kütahya Belediyesi vizyon projeleri arasında yer alan ’Zafer Meydanı’ projesi için çalışmalar başladı.

Kütahya’nın simgesi Vazo ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ve şehre meydan kazandırılması adına projelendirilen Zafer Meydanı Projesi için çalışmalar başlatıldı.

Belediye başkan Vekili Abdullah Damcı beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte zemin etüt çalışmasını yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Zemin etüt çalışmaları yapılan meydanda, şuana kadar yapılan sondaj çalışmasıyla birlikte 15 metre derinliğe ulaşıldı. Zemin etüt çalışmalarının tamamlanması ile birlikte projenin imalatı için gerekli çalışmalar da başlayacak.

Başkan Vekili Abdullah Damcı, "Tamamlandığında Kütahya’nın şehir meydanı eksikliğini giderecek proje aynı zamanda hemşehrilerimizin yeni dinlenme alanı olurken, şehirde düzenlenen etkinliklerin kapsamlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacak" dedi.