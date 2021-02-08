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Kütahya’da Zafer Meydanı böyle olacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından yürütülen ’Kent Meydanı Projesi’nde çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 08.02.2021, 12:23
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Kütahya’da Zafer Meydanı böyle olacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından yürütülen ’Kent Meydanı Projesi’nde çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Yürütücülüğünü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Şahbaz’ın yaptığı projede, Şehir Bölge Planlama Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilcu Gönül, Öğr. Gör. Mehmet Kasap, Öğr. Gör. Serpil Başlılar Altun, Arş. Gör. Sıla Ceren Varış, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Vitoşoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Polat Yalınız gibi mimarlık, kent planlaması ve ulaştırma konusunda uzman akademisyenler görev aldı.

Projeyle ilgili Mimarlık Fakültesinden yapılan açıklamada, kalıcı ve sürdürülebilir bir kent meydanı oluşturmak amacıyla Kütahya Kent Meydanı Projesi’nde metodolojik bir yaklaşımın benimsendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “İlk aşamada konuyla ilgili bilimsel çalışmalar ve dünya genelindeki başarılı kent meydanı örnekleri incelenerek kalıcı ve sürdürülebilir bir meydan projesi için gerekli ölçütler belirlendi. Kütahya kentinin tarihi, sosyokültürel, ekonomik, coğrafi açıdan ayrıntılı şekilde incelendi. İnceleme ve araştırma aşamasının ardından meydan ile ilgili ulaşım, bütüncüllük, erişilebilirlik, estetik, işlevsellik, aidiyet, tanımlılık, sürdürülebilirlik gibi sorunlar proje ekibince titiz bir çalışmayla irdelendi ve bu sorunlar proje ekibindeki konunun uzmanı akademisyenler tarafından ele alınarak uygun çözümler üretildi. Yaşayan bir kent meydanı için Ulu Cami etrafındaki eski kent meydanı, Germiyan Sokağı ve Samanpazarı gibi tarihi dokunun bulunduğu kent hafızası açısından önemli yerlerle ilişki kurulması hedeflendi. Meydanları besleyen en önemli unsurlardan biri de yaya akslarıdır. Kent merkezlerinde yayaların rahat hareket etmesi ve ulaşmak istedikleri yerlere zorlanmadan ulaşabilmeleri kent planlaması açısından bir hayli önemlidir. Mevcut durumda meydan alanını bölen ve yaya dolaşımını sekteye uğratan araç trafiği meydanın etrafından geçecek şekilde yeniden düzenlendi ve projede yayaların rahatça dolaşabileceği bir meydan tasarlandı” denildi.

“Çok işlevli kentsel mekanlar”

Meydan tasarımında işlevlerin örgütlenmesi ve birbirleri ile ilişkilendirilmesinin oldukça önemli bir olgu olduğuna vurgu yapılan açıklamada,” Bu nedenle projede Kütahya Kent Meydanı farklı işlevleri barındıracak şekilde bölgelere ayrılarak gereksinimlere cevap verecek şekilde yerleştirildi. Proje kapsamında insanların sosyalleşebileceği, sanatsal ve kültürel faaliyetler Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu) tarafında, alışveriş yapabileceği, Kütahya’nın geleneksel lezzetlerini tadabileceği, dinlenebileceği fonksiyonlar eski belediye binası tarafında, resmi törenler gibi kamusal etkinlikler ise valilik binası tarafında konumlandırıldı. Kütahya kent meydanı projesinde farklı yaş gruplarının kültürel etkileşime girerek kuşaklar arasındaki yabancılaşmanın azaltılması hedeflendi. Gençler için çok işlevli sosyal ve kültürel etkinlik alanlarının yanı sıra paten ve kaykay parkurları ile aktif ve pasif dinlenme alanları tasarlandı. Orta ve üst yaşlar içinse nitelikli vakit geçirebilecekleri dinlenme alanlarına yer verildi. Kültürel etkileşimin optimum düzeyde olması için söz konusu alanlar kesin hatlarla birbirinden ayrılamayarak yumuşak geçişler sağlandı. Kütahya Kent Meydanı projesi özellikle dışarıdan gelenler için bir karşılama mekânı olarak tasarlandı. Kütahya’nın 7 bin yıllık tarihi ve kültürü hakkında bellek oluşturmak ve bu belleği kenti ziyaret edenlere aktarmak amacıyla yer altında bir Deneyim Müzesi kurgulandı. Kente gelen ziyaretçilerin tarihi mekânları gezmeden önce bu karşılama mekânı vasıtasıyla Kütahya’nın tarihi ve kültürünü deneyimlemesi ve kentin tarihi ve kültürel yerlerini daha bilinçli ve daha farkında gezmesi hedeflendi. Yer üstünde Kütahya ile ilgili sergi ve fuar gibi kültürel etkinliklerin yapılabileceği, bu etkinliklerin yapılmadığı zamanlarda ise kentlilerin vakit geçirebileceği yer altındaki müze ile bağlantılı yürüyüş yolları ve dinlenme alanları tasarlandı” ifadelerine yer verildi.

“Kütahya Kent Meydanı Projesi başından sonuna kadar bilimin esas alındığı bir proje”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Kent Meydanı Projesinin başından sonuna kadar bilimin esas alındığı bir proje olarak yürütüldüğünü söyledi.

Rektör Uysal, “ Valiliğimizden gelen istek üzerine başladığımız ve her adımında Kütahya’ya hizmet aşkını hissettiğimiz bu projede, ilk olarak ön hazırlık çalışmalarını tamamladık ve kentin tüm paydaşlarını Kütahya Kent Meydanı Çalıştayı’na davet ettik. Tüm tarafların görüşlerinin titizlikle ele aldık ve projemizi tamamladık. Bu projenin hazırlanmasında başta proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Eray Şahbaz olmak üzere, proreye emek veren Mimarlık Fakültemizin değerli akademisyenlerine, Kütahya Valiliğine, Kütahya Belediyesine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyor, projemizin Kütahyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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