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Kütahya’da yüz yüze ve genel eğitim öğretim masaya yatırıldı
KÜTAHYA’DA YÜZ YÜZE VE GENEL EĞİTİM ÖĞRETİM MASAYA YATIRILDI
KÜTAHYA 03.11.2020, 13:20
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Kütahya’da yüz yüze ve genel eğitim öğretim durumlarının görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda, yüz yüze eğitimin 3. aşaması olan 5. ve 9. sınıfların okula başlaması konusu ve genel eğitim öğretim durumlarının görüşüldüğü açıklandı.
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