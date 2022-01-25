Kütahya’da Yurt Müdürlüğü personeline ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından Yurt Müdürlüğü personellerine iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Sağlıkta güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, her türlü tehlike ve riske karşı önlem almak için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından Gençlik Merkezi, Dumlupınar Yurt Müdürlüğü, Yesevi Yurt Müdürlüğü, Zafertepe Yurt Müdürlüğü personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.