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Kütahya’da Yunus Timleri’ne Başarı Belgesi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 26 Ekim 2020 tarihinde eğitimleri ve kuruluşları tamamlanarak göreve başlayan Yunus Timleri 1. görev yılını tamamlarken, görevlerinde başarı gösteren Yunus Timi personellerine Başarı Belgesi verildi.

KÜTAHYA 28.10.2021, 19:33
Kütahya’da Yunus Timleri’ne Başarı Belgesi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 26 Ekim 2020 tarihinde eğitimleri ve kuruluşları tamamlanarak göreve başlayan Yunus Timleri 1. görev yılını tamamlarken, görevlerinde başarı gösteren Yunus Timi personellerine Başarı Belgesi verildi.

Başta asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında şehrin cadde, sokak ve parklarında genel asayişe yönelik çalışmalar yürüten Yunus Timleri birçok adli ve müessif olayın önleyicisi oldular. Birimin kuruluşunun 1. yılı olması münasebeti ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç Yunus Timleri personelleri ile Kütahya Polis Evinde bir araya geldi. Sıralı Müdür ve Amirlerin de katılımı ile düzenlenen programda, yıl içerisinde yapılan icraatların istatistiki raporları sunulurken, görevlerinde başarı gösteren Yunus Timi personellerine Başarı Belgesi verildi.

Sunulan rapora göre, Yunus Timlerinin 26 Ekim 2020 ile 26 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya Merkez sınırları içerisinde rutin devriye ve yol kontrol noktalarında icra ettikleri görevleri Asayiş Suçları kapsamında, 64 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet ruhsatsız tüfek, 73 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 391 adet mermi-fişek, 169 adet kesici alet, 1 çalıntı araç, 4 çalıntı motosiklet, 2 suçüstü hırsızlık olayı, 3 suçüstü silahla yaralama olayı, 266 aranan şahıs yakalanırken toplamda 45 bin 900 şahıs GBT kontrolünden geçirildi.

Kaçakçılık Suçları Kapsamında, 18 adet Roma dönemine ait sikke, 1 adet tarihi eser niteliğinde Kuran-ı Kerim,1 adet detektör, bin 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 91 ayrı yakalama yapılarak toplamda, 106,67 gram esrar, 138,41 gram bonzai,110,54 gram metamfetamin, 11.61 gram kokain ve 753 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yunus Timlerinin bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, yapılan başarılı çalışmaların devamını temenni etti.

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