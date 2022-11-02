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Kütahya’da Yunus Timlerince bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 1,37 gram metamfetamin ele geçirildi.
KÜTAHYA 02.11.2022, 12:35 02.11.2022, 12:42
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.H.S. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1,37 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.