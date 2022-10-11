Kütahya’da Yunus Timlerince 9 bin 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 9 bin 30 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, içerisinde A.G. (19) ve M.E. (18) isimli şahısların bulundukları araçta yapılan aramada, 9 bin 30 adet (645 tablet) sentetik ecza hap (Galara) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.