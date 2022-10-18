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Kütahya’da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 3,14 gram metamfetamin ele geçirildi.
KÜTAHYA 18.10.2022, 08:50
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 3,14 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.A. (26) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3,14 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.