Kütahya’da Yunus Timleri 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.K. (23) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0,71 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet bong, A.Ö. (22) isimli şahsın üst aramasında ise,1,36 gr metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.