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Kütahya’da Yörük Festivali

Kütahya’nın Şaqhane ilçesinde, Kızılkoltuk Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Yörük Festivali düzenlendi.

KÜTAHYA 30.05.2022, 10:36
Kütahya’da Yörük Festivali

Kütahya’nın Şaqhane ilçesinde, Kızılkoltuk Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Yörük Festivali düzenlendi.

Festivale Vali Ali Çelik’in yanı sıra Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Çelik, yılda bir kez dahi olsa bir araya gelmenin önemli olduğunu belirterek festivalin hazırlanmasında katkısı olan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin daimi olması temennisinde bulunan Vali Çelik, “En kıymetli hazinemiz birlik ve beraberliğimiz. Kardeşliğin, dostluğun hazzına ulaştığımız bugünü yaşattığınız için hepinize yürekten teşekkürler. Sofranızdan bereketin, gönüllerinizden iyiliğin eksik olmamasını dilerim” dedi.

Yarışma, çekiliş, halk oyunları gösterisi ve çeşitli eğlencelerin yer aldığı festival katılımcıların büyük beğenisini topladı.

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