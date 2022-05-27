Kütahya’da yol konforu artıyor

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, Yunus Emre Caddesi’nde başlattıkları asfalt serim çalışması, Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam ediyor.

Ulaşım standartlarını artırmak, ulaşım konforu ve güvenliğini artırmak amacıyla şehir genelinde başlatılan asfalt serim çalışmaları hızla devam ediyor.

Mevsim şartlarının asfalt serimi için uygun hale gelmesiyle birlikte çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Yunus Emre Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesini kapsayan Yunus Emre Caddesi’ndeki asfalt serim işi sonrasında, caddenin devamı olan ve DSİ kavşağını da içine alan Fevzi Çakmak Caddesinde devam ediyor. Başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak caddenin yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.