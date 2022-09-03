Kütahya’da yol kalitesi artıyor

Kütahya Belediyesi daha güvenli ve konforlu ulaşım ağı için asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin her geçen gün artan ihtiyaçlarına cevap vermek, şehir kültürü ve bilincini artırmak için hazırladığı projeleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi, yeni yerleşim alanları ile birlikte şehir merkezinde ki mahallelerde asfalt serim, ham yol açımı ile birlikte asfalt serim öncesinde reglaj çalışmalarına ağırlık verdi.

Zafertepe Mahallesi Kurtuluş Caddesi İstikbal Caddesi, Doruk Caddesi, Efsane Sokak, Bozkır Sokak ve bağlantı yollarında geçtiğimiz haftalar içinde başlayan asfalt serim ve reglaj çalışmaları sokak sokak ilerlerken, Ali Paşa Mahallesinde 1. Ara Sokak, Kuş Sokak, Duyan Sokak, Maviçam Sokak, Stadyum Sokak, Ş. Kadri Sokak, Ebeler Sokak ve bağlantı yollarında başlatılan asfalt serim çalışmaları sona geldi.

Ekipler diğer taraftan Parmakören Mahallesinde başlattığı ham yol açım çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi.

Yapılan ham yol açım çalışması, reglaj ve asfalt serim ile Kütahya’nın ulaşım genişlerken, yol kalitesi ve standartları da yükseliyor.