Kütahya’da yeni yılın ilk bebeği Suriye uyruklu Cuvayyıc bebek oldu

Kütahya’da yeni yılın ilk bebeği Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi.

Suriyeli çiftin 3. bebeği Cuvayyıc bebek, saat 00.15’de Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gözünü açtı. Normal doğum ile bir kız bebek dünyaya getiren anne Hınd El Cuvayyıc, 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. İbrahim Aslan ve Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, anne ve bebeği odalarında ziyaret edip çeşitli hediyeler verip, bebeğe hayırlı, uzun ömürler dilediler.