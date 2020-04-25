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Kütahya’da Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneğinden 100 aileye "Ramazan Kolisi"

KÜTAHYA’DA YENİ BİR HAYAT, YENİ BİR NEFES DERNEĞİNDEN 100 AİLEYE "RAMAZAN KOLİSİ"

Kütahya’da Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneğinden 100 aileye "Ramazan Kolisi"

KÜTAHYA’DA YENİ BİR HAYAT, YENİ BİR NEFES DERNEĞİNDEN 100 AİLEYE "RAMAZAN KOLİSİ"

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:11
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Kütahya’da Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneğinden 100 aileye "Ramazan Kolisi"

Kütahya da “Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneği” tarafından ihtiyaç sahibi 100 aileye "Ramazan kolisi" dağıtıldığı bildirildi.

Ramazan ayı öncesi "Hep Birlikte Elele Daima İyiliğe" sloganıyla başlattıkları yardım çalışmalarıyla fakir ve muhtaç ailelere bir ay yetecek miktarda hazırlanan Ramazan kolilerini dağıtmaya başlayan Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneği, yardım çalışmalarıyla yoksul ve mağdurların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 100 aileye gıda yardımı ulaştıran dernek, Ramazan ayı öncesi gelen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıtımını sürdürüyor.

“Böylesine ulvi yardımların reklamı olmaz” diyen Yeni bir hayat yeni bir Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yiğit, yönetim kurulu üyesi Ayhan Görgün, Yılmaz Kocatürk ve İsmail Güven ile birlikte yardım faaliyetlerini “Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” anlayışı ile yürüttüklerini söyledi.

Ramazan ayında yetim, fakir ve muhtaç ailelere ulaşmak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ettiklerini ifade eden Başkan Yiğit, “Bunun için ne kolilerin başında, ne kolileri teslim ederken tek bir kare fotoğraf bile çektirmedik. Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.

Yiğit, Ramazan ayında daha fazla muhtaca ulaşmak için hayırseverlere yardım çağrısında da bulundu.

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