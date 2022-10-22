Kütahya’da yeni bir hastane için arsa ve proje çalışmalarına başlandı

Kütahya’nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2022 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çelik’in başkanlığında, koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda; İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) mevcut durumu, yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, 2022 yılı üçüncü dönem yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre 2022 yılının ilk 9 ayında il genelinde 811 kamu yatırım projesi yer aldığını kaydeden Vali Ali Çelik, “2022 yılında uygulanan projeler için toplam 3 milyar 557 milyon TL’lik yatırım öngörülmüş ve 1 milyar 629 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 45,81’e tekabül etmektedir. Projelerden 272 adedi tamamlanmış, 81’i ihale aşamasında, 344’ü devam etmekte, 95 adedine ise henüz başlanmamış olup 19 adedi tasfiye edilmiştir” dedi.

Vali Ali Çelik, 600 yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin de yatırım programına alındığını belirterek arsa ve proje çalışmalarına başlandığını kaydetti.

2022 yılının ilk 9 ayının değerlendirilmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ahmet Ali Artun, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında katılımcılara sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi.