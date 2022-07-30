Kütahya’da yaz kursları

Kütahya’da, roket bilimi, yapay zeka, metaverse, NFT ve e-spor alanlarında yine gençler tarafından kurgulanmış farkındalık odaklı eğitimleri kapsayan Gen-z yaz kursu tüm hızıyla devam ediyor.

7 Ağustos tarihine kadar sürecek olan eğitimler 11.00-15.00 saatleri aralığında Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Kursa 7-8-9-10 ve 11.sınıf öğrencileri katılıyor.

Gençlerden gençlere verilen Farkındalık eğitimleri; Uygulamalı Roket Bilimi, Uygulamalı E-spor, Metaverse ve NFT’yi tanıyalım, Yapay Zekayı Tanıyalım.

Verilen seminerleri; dijital verimlilik, e-spor kariyeri ve uygulamalı faaliyetler; ’e-spor Turnuvası ve Roketimi Tasarlıyorum’ olarak belirlendi.