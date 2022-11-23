Kütahya’da yayın yapan gazetelerin birinci sayfalarının yer aldığı dijital panoya ilgi

Kütahya Belediyesi ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti arasında yapılan protokolle Kütahya Belediyesi önüne Kütahya’da yayın yapan gazetelerin birinci sayfalarına yer verilecek dijital pano yerleştirildi.

Vatandaşların Kütahya’nın nabzını tutmasını sağlayacak pano, Kütahyalıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kütahya’nın gündemini belirleyen gazetelerin bundan böyle Kütahyalı vatandaşlar için daha görünür olacağını ifade eden Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, dijital panonun Kütahya Belediyesi, Kütahya’da yayın yapan tüm yerel gazeteler için hayırlı olmasını diledi.

Amaçlarının yerel gazeteleri daha okunur hale getirmek olduğunu söyleyen Sağlam, "Yerel gazetelerimizin ilimizin sorunlarını yetkili mercilere taşıyarak vatandaşla yetkili kişiler arasında köprü vazifesi görerek önemli bir görev icra etmektedir. İstedik ki digital pano ile şehir merkezinde vatanlarımıza ulaşmak ve burada da okunmasını sağlamak. İlimizde tüm gazetelerimiz burada yer olacaktır" dedi.