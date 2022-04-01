Kütahya’da yaşlılar fidan dikti

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce huzurevi sakinleri ile birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Huzurevi Müdür Vekili Güner Yiğit, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve huzur evi sakinlerinin katılımı ile sedir fidanları toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Orman Bölge Müdürlüğü heyeti yaşlılarla zaman geçirdi ve onlara menekşe hediye etti.

Fidan dikim etkinliği ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bazen sadece yaşlıları dinlemek, günlerinin nasıl geçtiğini sormak veya anılarını hevesle paylaşmalarını sağlamak bile onları mutlu etmeye yeterken, bizler düzenlediğimiz fidan dikim etkinliği ile onların farklı ve güzel bir gün yaşamalarına da vesile olduk. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.