Kütahya’da yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy’u anma şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

"İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" etkinlikleri çerçevesinde, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u tüm yönleriyle tanımak ve tanıtmak, öğrencileri Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek, güzel ve düzgün kullanma yeteneklerini geliştirmek, toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazanmalarını sağlayıp öğrencilerin şiir sanatına ilgi duymalarını sağlamak amacıyla Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar tarafından verildi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.