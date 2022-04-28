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Kütahya’da yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Kütahya Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu İmam Hatip Lisesi’nde "Sevgili Peygamberim ve 40 Hadis" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
KÜTAHYA 28.04.2022, 00:08
Kütahya Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu İmam Hatip Lisesi’nde "Sevgili Peygamberim ve 40 Hadis" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Ortaokul öğrencileri arasında, "Sevgili Peygamberim ve 40 Hadis" yarışması çerçevesinde 3 aylık süre zarfında tüm ortaokul öğrencilerinin katılımıyla hadis yarışması düzenlendi.
Yarışmanın takibini yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kezban Kahraman, öğrencilerin gönüllerini alacak, onları motive edecek ödüller verdi.