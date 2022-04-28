Kütahya’da yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu İmam Hatip Lisesi’nde "Sevgili Peygamberim ve 40 Hadis" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Ortaokul öğrencileri arasında, "Sevgili Peygamberim ve 40 Hadis" yarışması çerçevesinde 3 aylık süre zarfında tüm ortaokul öğrencilerinin katılımıyla hadis yarışması düzenlendi.

Yarışmanın takibini yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kezban Kahraman, öğrencilerin gönüllerini alacak, onları motive edecek ödüller verdi.