Kütahya’da yapımı tamamlanan Namık Kemal Parkı hizmete sunuldu

Kütahya Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde sıfırdan park imalatı yaparak taleplere cevap veriyor. Bu çerçevede, vatandaşların talepleri doğrultusunda Dumlupınar Mahallesi Sporkent bölgesinde sıfırdan park imalatı yapıldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’mızın hiçbir mahallesinde altyapı çalışmaları tamamlanmadan üstyapı çalışmalarını gerçekleştiremeyeceklerini vurguladı.

Altyapı çalışmalarının önemine dikkat çeken Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık açılış konuşmasında, “Dumlupınar Mahallemiz sürekli gelişen ve inşaat faaliyetlerinin devam ettiği bir mahallemiz. Sayın Muhtarım da çok iyi biliyor. İki üç ay önce bir vatandaşımız, bir sokağa asfaltın ya da taş döşemenin yapılmadığını onun için de belediyenin bütçesinin kalmadığını söylediklerini bana aktardı. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hemen Muhtarımızı arayarak durumu sordum. Dediler ki doğalgaz hattı döşeniyor. Kanalizasyon, yağmur suyu hattı döşeniyor. Şimdi bunlar olmadan üste asfalt yok. O devirler kapandı. Tekrar kazılacak asfaltı biz yapmıyoruz. Bu mahallemizde de altyapı çalışmaları tamamlanmış sonra parkımızı yaptık. Mahallelilerimizin talepleri doğrultusunda gereken yapıldı. Bugün açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.