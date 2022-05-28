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Kütahya’da yakalanan 36 şahıstan 19’u tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 36 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19’unun tutuklandığı bildirildi.

KÜTAHYA 28.05.2022, 09:16
Kütahya’da yakalanan 36 şahıstan 19’u tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 36 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19’unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs 2022 tarihleri aralığında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 36 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 17’si serbest bırakılırken, 19’u tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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