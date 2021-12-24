Kütahya’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor

Kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince yemleme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ve ilçelerde kış şartlarından olumsuz etkilenen ve yoğun kar yağışı nedeniyle doğada açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmelerine katkıda bulunmak için yemleme çalışmaları yapılmaya başlandı.