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Kütahya’da vatandaşların kar keyfi
Kütahya’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sevinçle karşılandı.
KÜTAHYA 16.01.2021, 21:41
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Kütahya’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sevinçle karşılandı.Meydan Mahallesi’nde kar yağışıyla birlikte, yürüme mesafesi olan sokağa çıkan vatandaşlar, gönüllerince eğlenip karın tadını çıkarttılar. Gençler ve çocuklar, karın tadını kar topu oynayarak çıkartırken, yoğun yağış şehri beyaza bürüdü. Yetkililer, Kütahya’da kar yağışının yarın da devam edeceğini açıkladılar.
1°
orta şiddetli yağmur
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|31
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|30
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|17
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|17
|28
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|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
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|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
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|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
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|16
|32
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|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
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|17
|29
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|18
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|15
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|18
|24
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|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
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|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
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|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
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|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
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|18
|19
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|18
|18
|17. Real Valladolid
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|18
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|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
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|18
|12
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