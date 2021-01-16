Kütahya’da vatandaşların kar keyfi

Kütahya’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sevinçle karşılandı.

Meydan Mahallesi’nde kar yağışıyla birlikte, yürüme mesafesi olan sokağa çıkan vatandaşlar, gönüllerince eğlenip karın tadını çıkarttılar. Gençler ve çocuklar, karın tadını kar topu oynayarak çıkartırken, yoğun yağış şehri beyaza bürüdü. Yetkililer, Kütahya’da kar yağışının yarın da devam edeceğini açıkladılar.