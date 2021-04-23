banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kütahya’da valizin içerisinden 226 gram bonzai çıktı

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan valizin içerisinde 226,52 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA 23.04.2021, 12:00
Kütahya’da valizin içerisinden 226 gram bonzai çıktı

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan valizin içerisinde 226,52 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ş.E. isimli şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceği bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya - Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde, şahsın yanında bulunan valizin içerisinde 226,52 gram bonzai maddesi bulundu.

Gözaltına alınan Ş.E. isimli şahıs gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık