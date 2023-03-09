Kütahya’da Vali ve Belediye Başkanının eşleri depremzede ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor

Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, beraberinde Belediye Başkanı Alim Işık’ın eşi Fatma Işık’la, deprem bölgesinden Kütahya’ya gelen afetzedeleri ziyaret ederek yaralarını sarmaya, acılarını paylaşmaya devam ediyor.

Neziha Çelik ve Fatma Işık, depremzedelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere Kütahya’nın çeşitli mahallerine yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Afetzedelerden, deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinleyen Neziha Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz’dan depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Yaralarımızı birlikte saracağız”

İhtiyaçların karşılanması noktasında ne gerekiyorsa yapılacağını kaydeden Çelik, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız, birlikte iyileşeceğiz. İhtiyaçlarınızın, taleplerinizin karşılanması için üzerimize düşeni yapacağız. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

“Her birine minnettarız”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayarak çiçek hediye eden Çelik, “Şehit ve gazilerimizin eşleri ve anneleri başta olmak üzere deprem bölgesindeki zor şartlara rağmen acıları bir nebze olsun dindirmek için büyük bir özveriyle görev yapan, zorluğu kolaylaştıran, şefkatiyle, merhametiyle iyileştiren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Her birine minnettarız. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

“Allah Kütahya halkından razı olsun”

Neziha Çelik’e ve Fatma Işık’a yakın ilgilerinden dolayı teşekkür eden Zöhre Gök, “Sizlerden, Kütahya halkından Allah razı olsun. Her gün kapımız çalınıyor, bir ihtiyacımız olup olmadığı soruluyor. Milletimiz misafirperverdi biliyorduk ancak deprem sonrasında daha iyi anladık, tüm ülke tek yürek oldu” dedi.

Ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Çelik, çeşitli hediyeler verdi.