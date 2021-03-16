Kütahya’da vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka sayılanı açıkladı. İlk haftadan itibaren artışını sürdüren Kütahya, bu hafta az da olsa bir düşüş sergileyerek iyileşmenin sinyallerini verdi. Geçtiğimiz hafta 100 bin kişinin 85,31’inde göre Koronavirüs, yeni haritayla birlikte 85,14’e geriledi. Buna göre Kütahya’da haftalık 492 olan vaka sayısı, 491’e düştü.