Kütahya’da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan üst aramasında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 3 şahıs, üzerinde 18,35 gram bonzai, 5,51 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.