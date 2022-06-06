Kütahya’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden birinin arandığı tespit edildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden birinin Ailenin Korumasına Dair Kanuna Muhalefet suçundan arandığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesi Kobak Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında S.A. (39) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada, 4.75 gram metamfetamin, 2.78 gram bonzai ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şahısların yapılan GBT sorgulamalarında, K.D.(36) isimli şahsın Ailenin Korumasına Dair Kanuna Muhalefet suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.