Kütahya’da uyuşturucudan 1 günde yapılan 6 ayrı çalışmada 8 şahsa işlem yapıldı

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son 24 saat içerisinde yapılan 6 ayrı çalışmada 8 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Valiliktan yapılan açılamada,” Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ve Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından son 24 saat içerisinde yapılan 6 ayrı çalışmada 8 şahsa işlem yapılmış, bu şahıslardan 59,15 gram metamfetamin maddesi, 14,29 gram bonzai maddesi, 1 adet payp, 1 adet bong, 1 adet ruhsatsız tabanca, alüminyum folyo ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 100 TL para ele geçirilmiştir. 3 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp mevcutlu olarak adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alınmış olup, 5 şahıs işlemler akabinde serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.