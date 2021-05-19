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Kütahya’da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kütahya’da uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

KÜTAHYA 19.05.2021, 09:58
Kütahya’da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kütahya’da uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgilere ulaştı. Adı geçen şahsı takibe alan ekipler, şüphelinin M.Ö. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit etti. Yakalanan M.Ö.’nün yapılan üst aramasında 1.52 gram bonzai maddesi ele geçirildi. M.Ç’nin evinde ise 5.57 gram bonzai maddesi, 1 adet Ecstasy hap, 24 adet uyuşturucu madde paketlemeye yarayan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan M.Ö., uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, M.Ç. isimli şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.
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