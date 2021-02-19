Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri içerisinde İ.A ve E.K. isimli zanlıların bulunduğu aracı Kütahya-Eskişehir yolu girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler tarafından araçta ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yaptığı aramada, 457,52 gram skunk maddesi, 72,25 gram eroin, 18,07 gram metamfetamin,1 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.