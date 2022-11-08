Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Kütahya’da polisin baskın yaptığı iki evde uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 TL para ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, B. K. ve O. A. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı 7 farklı olayda, 14 kullanıcı şahsa işlem yapıldı. Suç unsuru olarak 226.57 gram bonzai, 25.9 gram likit bonzai, 4.7 gram metamfetamin, 0.92 gram esrar ve 39 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 6.23 gram bonzai, 1.12 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet payp ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacakları belirtildi.