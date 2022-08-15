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Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kütahya otogarında polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
KÜTAHYA 15.08.2022, 09:58
Kütahya otogarında polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde
F. A ve R. B. isimli şahısların il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Adı geçen şüpheliler, yürütülen takip neticesi otogarda yakalandı. Şahısların yapılan kontrollerinde, 573 sentetik ecza, 1.48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan R. B. hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F. A. tutuklandı.