banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı
Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı
Dolar ve piyasalarda son durum
Dolar ve piyasalarda son durum
Küresel iflaslarda artış beklentisi
Küresel iflaslarda artış beklentisi
Ons altındaki düşüş hızlanıyor
Ons altındaki düşüş hızlanıyor

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 GÖZALTI

KÜTAHYA 14.10.2020, 14:00
1
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kütahya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 gram bonzai, 73 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, 5 payp, 1 hassa terazi ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olayda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri A. D. ve R. T. T. isimli şahısların araçla il merkezine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın kullandığı araç bilgileri tespit edildi. Eskişehir karayolu Kütahya girişinde durdurulmak istenen araç dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekipler tarafından yapılan takip sonucu kaçan araç ve araç içerisindeki A. D., R. T. T., İ. U. ve R. Y. isimli şahıslar yakalandı. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 30 gram Bonzai, 70 gram Metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 Payp ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

A. D. isimli şahsın kalmış olduğu ikamette yapılan aramada ise, 3 gram Metamfetamin, 7 uyuşturucu hap ve 4 Payp ele geçirildi. Bu arada ikamette bulundukları tespit edilen K.K., I. T. ve S. K. isimli şahıslar yakalandı. Olay kapsamında 4 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan, ayrıca toplamda 7 şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

3 şahıs ise ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2