Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da iki şahsın üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında F. Y. ve F. T. isimli şahısların Maltepe Mahallesinde birlikte kullandıkları ikamette uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgi edinilmesi üzerine, bahse konu ikamet ekiplerce tespit edildi. İkametten çıktıkları görülen 3 şahsın yapılan üst aramasında,1.36 gram metamfetamin ve 0.79 gram esrar ele geçirilerek, 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Ekipler tarafından F. T. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 0,81 gram esrar, 0.41 gram metamfetamin, 3 fişek halinde 1.62 gram bonzai, 2 adet hint keneviri, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen cam aparat ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. F. Y. isimli şahsın üst aramasında ise 6 fişek halinde 3.42 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların yapılan GBT kontrollerinde F. T. isimli şahsın hakaret suçundan aranması olduğu tespit edildi. F. Y. ve F. T. isimli şahıslar gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.